+7 (499) 842-70-70 +7 (977) 833-70-70
0
0
0

Ваша корзина пуста!
Каталог

Каталог фабрики ЭММИ

Фабрика ЭММИ выпускает мебель для ванной с лаконичным современным дизайном, способную рационально использовать площадь и уголки санузла, которые обычно остаются незадействованными. Это продукция, сделанная по национальным стандартам из качественных материалов и с надежной фурнитурой. В каталоге вы найдете такие изделия:

  • Зеркала от производителя. В продаже модели со светильником и на подложке из ЛДСП, имеющие ширину от 40 до 60 см.
  • Тумбы с раковиной. Облагораживают пространство вокруг раковины и дают больше места для хранения. Предусмотрены навесные и напольные варианты, а также тумбы с местом под стиральную машину.
  • Экраны под ванну. Скрывают коммуникации и увеличивают эстетику, а также создают закрытое место для хранения. Бывают от пластика и МДФ, дополняются торцами по желанию.
  • Шкафы-колонны. Тонкие пеналы с матовыми, глянцевыми и зеркальными фасадами, увеличивают полезное пространство, служат для размещения вещей и средств в санузле. Они уместны как в маленьких, так и в средних ванных комнатах.
  • Зеркала-шкафы. Простой и удобный способ разместить за зеркалом все, что нужно для умывания или должно быть под рукой в ежедневной рутине.

Мебель в ванную от фабрики ЭММИ — это современная минималистичная эстетика, комфорт использования и долговечность в одном предложении. Контроль качества на всех этапах производства сводит к нулю наличие брака, а значит вы получаете безупречный товар. Ассортимент достаточно разнообразный, чтобы подобрать вариант под основные дизайнерские стили. Наш менеджер может бесплатно помочь выбрать и проконсультировать вас по любым вопросам касательно товара и покупки. Заказывайте продукцию ЭММИ с оперативной доставкой по Москве и другим регионам РФ.

Зеркала Зеркала
Зеркала-шкафы Зеркала-шкафы
Тумбы с раковиной Тумбы с раковиной
Шкафы-колонны Шкафы-колонны
Экраны под ванну Экраны под ванну

Фабрика ЭММИ

Экран под ванну "Валенсия" 1,2 м
Экран под ванну "Валенсия" 1,2 м
49213
5350 ₽
Экран под ванну "Элис" 1,5 м
Экран под ванну "Элис" 1,5 м
49220
5350 ₽
Зеркальный шкаф РОДОС 60 Левый с подсветкой (1 дверь)
Зеркальный шкаф РОДОС 60 Левый с подсветкой (1 дверь)
49134
8050 ₽
Тумба МИЛЛИ 60 с умывальником Эрика 60
Тумба МИЛЛИ 60 с умывальником Эрика 60
49132
7800 ₽
Тумба МОНИ 40 с умывальником Como Левая подвесная (без ручки)
Тумба МОНИ 40 с умывальником Como Левая подвесная (без ручки)
49127
7300 ₽
Торцевая сторона под экраны Бланка 750 мм Правый
Торцевая сторона под экраны Бланка 750 мм Правый
48980
2600 ₽
Пенал МИЛЛИ 40 с корзиной Левый
Пенал МИЛЛИ 40 с корзиной Левый
49122
11150 ₽
Тумба АГАТА 80 с умывальником Балтика 80
Тумба АГАТА 80 с умывальником Балтика 80
49119
10800 ₽
Тумба Дакота 70 2 ящика с умывальником КОМО 70
Тумба Дакота 70 2 ящика с умывальником КОМО 70
49062
16700 ₽
Тумба ВИТА 60 2 ящика с умывальником Фостер
Тумба ВИТА 60 2 ящика с умывальником Фостер
49052
14250 ₽
Пенал МИЛЛИ 35 с корзиной Левый
Пенал МИЛЛИ 35 с корзиной Левый
49117
10550 ₽
Тумба МИЛЛИ 50 с умывальником Уют 50
Тумба МИЛЛИ 50 с умывальником Уют 50
49205
6200 ₽
Зеркало со шкафчиком АГАТА 55 с подсветкой Правое
Зеркало со шкафчиком АГАТА 55 с подсветкой Правое
49010
4400 ₽
Пенал Рокард 40 2 ящика Левый
Пенал Рокард 40 2 ящика Левый
49073
13000 ₽
Экран под ванну "Монро" 1,8 м
Экран под ванну "Монро" 1,8 м
49161
6900 ₽
Пенал Милли 35 МДФ Левый
Пенал Милли 35 МДФ Левый
49091
11700 ₽
Экран под ванну "Монро" 1,4 м
Экран под ванну "Монро" 1,4 м
49174
6200 ₽
Зеркальный шкаф ДОННА 45 с подсветкой Левое
Зеркальный шкаф ДОННА 45 с подсветкой Левое
49207
5350 ₽
Экран под ванну "Виктория" 1,3 м
Экран под ванну "Виктория" 1,3 м
49210
5350 ₽
Зеркало со шкафчиком Стоун 80 Левый
Зеркало со шкафчиком Стоун 80 Левый
49187
5600 ₽
Зеркальный шкаф ВЭЛА 40 Правое
Зеркальный шкаф ВЭЛА 40 Правое
48997
4000 ₽
Экран под ванну "Валенсия" 1,5 м МАХ
Экран под ванну "Валенсия" 1,5 м МАХ
49195
5700 ₽
Пенал Милли 35 МДФ с корзиной, Правый
Пенал Милли 35 МДФ с корзиной, Правый
49104
12350 ₽
Пенал Милли 40 МДФ Левый
Пенал Милли 40 МДФ Левый
49103
12350 ₽
Показано с 1 по 24 из 273 (всего 12 страниц)