Каталог фабрики ЭММИ

Фабрика ЭММИ выпускает мебель для ванной с лаконичным современным дизайном, способную рационально использовать площадь и уголки санузла, которые обычно остаются незадействованными. Это продукция, сделанная по национальным стандартам из качественных материалов и с надежной фурнитурой. В каталоге вы найдете такие изделия:

Зеркала от производителя. В продаже модели со светильником и на подложке из ЛДСП, имеющие ширину от 40 до 60 см.

В продаже модели со светильником и на подложке из ЛДСП, имеющие ширину от 40 до 60 см. Тумбы с раковиной . Облагораживают пространство вокруг раковины и дают больше места для хранения. Предусмотрены навесные и напольные варианты, а также тумбы с местом под стиральную машину.

. Облагораживают пространство вокруг раковины и дают больше места для хранения. Предусмотрены навесные и напольные варианты, а также тумбы с местом под стиральную машину. Экраны под ванну . Скрывают коммуникации и увеличивают эстетику, а также создают закрытое место для хранения. Бывают от пластика и МДФ, дополняются торцами по желанию.

. Скрывают коммуникации и увеличивают эстетику, а также создают закрытое место для хранения. Бывают от пластика и МДФ, дополняются торцами по желанию. Шкафы-колонны . Тонкие пеналы с матовыми, глянцевыми и зеркальными фасадами, увеличивают полезное пространство, служат для размещения вещей и средств в санузле. Они уместны как в маленьких, так и в средних ванных комнатах.

. Тонкие пеналы с матовыми, глянцевыми и зеркальными фасадами, увеличивают полезное пространство, служат для размещения вещей и средств в санузле. Они уместны как в маленьких, так и в средних ванных комнатах. Зеркала-шкафы. Простой и удобный способ разместить за зеркалом все, что нужно для умывания или должно быть под рукой в ежедневной рутине.

Мебель в ванную от фабрики ЭММИ — это современная минималистичная эстетика, комфорт использования и долговечность в одном предложении. Контроль качества на всех этапах производства сводит к нулю наличие брака, а значит вы получаете безупречный товар. Ассортимент достаточно разнообразный, чтобы подобрать вариант под основные дизайнерские стили. Наш менеджер может бесплатно помочь выбрать и проконсультировать вас по любым вопросам касательно товара и покупки. Заказывайте продукцию ЭММИ с оперативной доставкой по Москве и другим регионам РФ.