Полотенцесушитель не обязательный, но очень удобный атрибут в ванной комнате. На нем легко просушить банный текстиль и даже одежду, а также нагреть халат, чтобы приятнее было надевать его после купания. Современный рынок предлагает самые разнообразные полотенцесушители для ванной — с разным расположением трубок, в различных размерах и материалах, с разными источниками энергии для нагрева теплоносителя и т.д. В нашем интернет-магазине вы можете купить сушки для полотенец от топовых производителей и с гарантией.

Каталог полотенцесушителей

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Водяные полотенцесушители. Нагрев осуществляется за счет подачи горячей воды в полости труб, из которых состоит устройство. Горячая вода может подаваться централизованно, от бойлера, котла или колонки. Электрические полотенцесушители. Как правило, внутри трубы заполнены специальным теплоносителем, например, пропиленгликолем. При подключении к электросети и запуске оборудования сперва нагревается ТЭН, затем тепло от него равномерно распределяется по теплоносителю, а после отдается во внешнюю среду через нагретую поверхность труб.

Мы предлагаем разные по дизайну сушилки. Самыми популярными формами при этом остаются «лесенка», М-образная и П-образная. В продаже представлены такие марки, как ДВИН и Эрато. По запросу наш менеджер бесплатно проконсультирует вас, подберет на выбор несколько моделей под ваши требования и запланированный бюджет. Заказывайте качественные и красивые полотенцесушители с ускоренной доставкой по Москве и другим регионам РФ.