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Каталог
Полотенцесушители

Полотенцесушитель не обязательный, но очень удобный атрибут в ванной комнате. На нем легко просушить банный текстиль и даже одежду, а также нагреть халат, чтобы приятнее было надевать его после купания. Современный рынок предлагает самые разнообразные полотенцесушители для ванной — с разным расположением трубок, в различных размерах и материалах, с разными источниками энергии для нагрева теплоносителя и т.д. В нашем интернет-магазине вы можете купить сушки для полотенец от топовых производителей и с гарантией.

Каталог полотенцесушителей

Мы собрали в своем каталоге свыше 4000 моделей, чтобы вы могли купить полотенцесушитель, который идеально впишется в вашу ванную комнату стилистически, функционально, по размеру и способу нагрева. Все они делятся на две большие категории:

  • Водяные полотенцесушители. Нагрев осуществляется за счет подачи горячей воды в полости труб, из которых состоит устройство. Горячая вода может подаваться централизованно, от бойлера, котла или колонки.
    • Электрические полотенцесушители. Как правило, внутри трубы заполнены специальным теплоносителем, например, пропиленгликолем. При подключении к электросети и запуске оборудования сперва нагревается ТЭН, затем тепло от него равномерно распределяется по теплоносителю, а после отдается во внешнюю среду через нагретую поверхность труб.

Мы предлагаем разные по дизайну сушилки. Самыми популярными формами при этом остаются «лесенка», М-образная и П-образная. В продаже представлены такие марки, как ДВИН и Эрато. По запросу наш менеджер бесплатно проконсультирует вас, подберет на выбор несколько моделей под ваши требования и запланированный бюджет. Заказывайте качественные и красивые полотенцесушители с ускоренной доставкой по Москве и другим регионам РФ.

Водяные Водяные
Электрические Электрические

Полотенцесушители

Электрический полотенцесушитель Эрато A21 800х500х200
Электрический полотенцесушитель Эрато A21 800х500х200
47981
14805 ₽
Водяной полотенцесушитель Эрато A43 1200х500 (с верхней полкой)
Водяной полотенцесушитель Эрато A43 1200х500 (с верхней полкой)
46838
18270 ₽
Электрический полотенцесушитель Эрато A35 с верхней полкой 600х500
Электрический полотенцесушитель Эрато A35 с верхней полкой 600х500
48223
13860 ₽
Электрический полотенцесушитель Эрато A1 700х600
Электрический полотенцесушитель Эрато A1 700х600
47691
15120 ₽
Электрический полотенцесушитель Эрато A16 800х500
Электрический полотенцесушитель Эрато A16 800х500
47858
14175 ₽
Водяной полотенцесушитель Эрато A39 1200х500 (универсальное подключение)
Водяной полотенцесушитель Эрато A39 1200х500 (универсальное подключение)
46686
16380 ₽
Водяной полотенцесушитель Эрато A39 1000х600 (универсальное подключение)
Водяной полотенцесушитель Эрато A39 1000х600 (универсальное подключение)
46684
14805 ₽
Водяной полотенцесушитель Эрато A42 800х600 (с верхней полкой и правым боковым подключением)
Водяной полотенцесушитель Эрато A42 800х600 (с верхней полкой и правым боковым подключением)
46827
14018 ₽
Водяной полотенцесушитель Эрато A22 600х500 (с верхней полкой)
Водяной полотенцесушитель Эрато A22 600х500 (с верхней полкой)
46224
10868 ₽
Электрический полотенцесушитель Эрато Квадрат 1 с верхней полкой 1000х400
Электрический полотенцесушитель Эрато Квадрат 1 с верхней полкой 1000х400
48634
26303 ₽
Водяной полотенцесушитель Эрато A16 1000х600
Водяной полотенцесушитель Эрато A16 1000х600
45975
10710 ₽
Электрический полотенцесушитель Эрато A12 с верхней полкой 1000х600
Электрический полотенцесушитель Эрато A12 с верхней полкой 1000х600
47787
18585 ₽
Водяной полотенцесушитель Эрато A35 1000х400 (с верхней полкой и правым боковым подключением)
Водяной полотенцесушитель Эрато A35 1000х400 (с верхней полкой и правым боковым подключением)
46562
9293 ₽
Электрический полотенцесушитель Эрато A9 600х400
Электрический полотенцесушитель Эрато A9 600х400
48565
12128 ₽
Электрический полотенцесушитель Эрато A16 700х400
Электрический полотенцесушитель Эрато A16 700х400
47854
13545 ₽
Полотенцесушитель Fi 80/40 1"-1/2" Универсальный
Полотенцесушитель Fi 80/40 1"-1/2" Универсальный
49780
13485 ₽
Электрический полотенцесушитель Эрато A22 1000х400
Электрический полотенцесушитель Эрато A22 1000х400
47985
17483 ₽
Электрический полотенцесушитель Эрато Квадрат 24 с верхней полкой 1000х500
Электрический полотенцесушитель Эрато Квадрат 24 с верхней полкой 1000х500
48783
34178 ₽
Электрический полотенцесушитель Эрато A16 600х600
Электрический полотенцесушитель Эрато A16 600х600
47853
13545 ₽
Электрический полотенцесушитель Эрато A27 1200х400
Электрический полотенцесушитель Эрато A27 1200х400
48076
17325 ₽
Водяной полотенцесушитель Эрато Квадрат NEXT 2 700х400 (с боковым подключением)
Водяной полотенцесушитель Эрато Квадрат NEXT 2 700х400 (с боковым подключением)
47525
18270 ₽
Электрический полотенцесушитель Эрато A24 с верхней полкой 800х400
Электрический полотенцесушитель Эрато A24 с верхней полкой 800х400
48072
17798 ₽
Водяной полотенцесушитель Эрато Квадрат 33 600х500 (с верхней полкой)
Водяной полотенцесушитель Эрато Квадрат 33 600х500 (с верхней полкой)
47385
20003 ₽
Электрический полотенцесушитель Эрато A23 800х600
Электрический полотенцесушитель Эрато A23 800х600
48029
17010 ₽
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