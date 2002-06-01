Инсталляции в сантехническом оснащении санузлов используются для создания скрытых монтажных блоков. К ним крепятся подвесные элементы, а в их число входят и некоторые составляющие самого сантехнического оборудования. В нашем интернет-магазине вы можете купить все для инсталляции в ванной комнате и уборной. Мы работаем с производителями, получившими признание пользователей по всему миру, а потому уверены в качестве, надежности и долговечности каждого товара в нашем каталоге. При этом мы обеспечиваем выгодные цены для розничных и оптовых покупателей.

Каталог инсталляций

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