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Каталог
Инсталляции

Инсталляции в сантехническом оснащении санузлов используются для создания скрытых монтажных блоков. К ним крепятся подвесные элементы, а в их число входят и некоторые составляющие самого сантехнического оборудования. В нашем интернет-магазине вы можете купить все для инсталляции в ванной комнате и уборной. Мы работаем с производителями, получившими признание пользователей по всему миру, а потому уверены в качестве, надежности и долговечности каждого товара в нашем каталоге. При этом мы обеспечиваем выгодные цены для розничных и оптовых покупателей.

Каталог инсталляций

Мы собрали максимально обширный ассортимент инсталляций и комплектующих для них. Свыше 3600 товарных позиций, которые полностью решают все запросы к инсталляционной конструкции и управлению ней. В каталоге собраны такие категории продукции:

  • Для биде. Прочные и компактные модели конструкций, включающие элементы для подвода воды, а иногда и для отвода.
  • Для душа. Более легкие версии, однако по размерам бывают разные. На них меньше нагрузка, но при этом функционал душевой секции может быть разным, поэтому и габариты инсталляций различаются, как и их конфигурация.
  • Для писсуаров. Средние по размерам системы, т.к. настенные писсуары обычно небольшие и не очень тяжелые. В моделях также встроен подвод воды.
  • Для раковин. Небольшие конструкции с подводом и отводом воды.
  • Для унитазов. Самые крупные инсталляционные системы, в которых предусмотрено место для скрытого бачка, подвод и отвод воды.
  • Комплекты с унитазом. Это готовые решения, максимально практичные.
  • Бачки скрытого монтажа.
  • Кнопки смыва.

Наш интернет-магазин предлагает только сертифицированный товар, прошедший тщательный контроль качества. Вы всегда можете бесплатно воспользоваться помощью менеджера и запросить консультацию. Заказывайте инсталляции для ванной с оперативной доставкой по всем городам РФ.

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Инсталляции

Смывной бачок скрытого монтажа SantiLine SL-02 с кнопкой смыва, объем 3/6 л, 45x12x49.5 см
Смывной бачок скрытого монтажа SantiLine SL-02 с кнопкой смыва, объем 3/6 л, 45x12x49.5 см
61136
10700 ₽
Комплект 3 в 1 инсталляция ESBANO FRAM + Подвесной унитаз WeltWasser Telbach 004 GL-WT + кнопка белая глянцевая в современном стиле
Комплект 3 в 1 инсталляция ESBANO FRAM + Подвесной унитаз WeltWasser Telbach 004 GL-WT + кнопка белая глянцевая в современном стиле
61596
30353 ₽
Система инсталляции для унитазов Geberit Duofix UP320 111.300.00.5 с кнопкой смыва матовый хром/хром, шумоизоляцией и креплениями, бачок 3/6 л, 50x16.5x112 см
Система инсталляции для унитазов Geberit Duofix UP320 111.300.00.5 с кнопкой смыва матовый хром/хром, шумоизоляцией и креплениями, бачок 3/6 л, 50x16.5x112 см
61379
53467 ₽
Комплект 3 в 1 инсталляция ESBANO FRAM + Подвесной унитаз Cerutti Spa Adige Aria CT7837 + кнопка хром матовая в современном стиле
Комплект 3 в 1 инсталляция ESBANO FRAM + Подвесной унитаз Cerutti Spa Adige Aria CT7837 + кнопка хром матовая в современном стиле
60019
32704 ₽
Комплект 3 в 1 инсталляция Logan H1067-1170 297674 + Унитаз подвесной Aquanet Cetus 287008 + кнопка хром в современном стиле
Комплект 3 в 1 инсталляция Logan H1067-1170 297674 + Унитаз подвесной Aquanet Cetus 287008 + кнопка хром в современном стиле
60005
34310 ₽
Комплект 3 в 1 инсталляция AlcaPlast + Унитаз подвесной Esbano Garcia + кнопка белая в современном стиле
Комплект 3 в 1 инсталляция AlcaPlast + Унитаз подвесной Esbano Garcia + кнопка белая в современном стиле
58974
46218 ₽
Кнопка смыва OLI Salina 640097 черный/хром, пневматическая
Кнопка смыва OLI Salina 640097 черный/хром, пневматическая
61258
6321 ₽
Комплект 3 в 1 инсталляция ESBANO FRAM + Унитаз подвесной Vincea Q-Line VT1-12MG + кнопка хром глянцевая в современном стиле
Комплект 3 в 1 инсталляция ESBANO FRAM + Унитаз подвесной Vincea Q-Line VT1-12MG + кнопка хром глянцевая в современном стиле
60010
40223 ₽
Комплект 3 в 1 инсталляция AlcaPlast + Подвесной унитаз WeltWasser Salzbach 004 MT-BL + кнопка белая в современном стиле
Комплект 3 в 1 инсталляция AlcaPlast + Подвесной унитаз WeltWasser Salzbach 004 MT-BL + кнопка белая в современном стиле
58744
38836 ₽
Комплект 3 в 1 инсталляция AlcaPlast + Унитаз подвесной Esbano Garcia ESUPGARCB + кнопка белая в современном стиле
Комплект 3 в 1 инсталляция AlcaPlast + Унитаз подвесной Esbano Garcia ESUPGARCB + кнопка белая в современном стиле
58830
44061 ₽
Система инсталляции для унитазов AlcaPlast AM101/1120-4:1RS M1720-1-001 51x20x132 см, в современном стиле
Система инсталляции для унитазов AlcaPlast AM101/1120-4:1RS M1720-1-001 51x20x132 см, в современном стиле
61123
26261 ₽
Кнопка смыва Creavit Drop GP2002.06 капучино механическая, в стиле hi-tech
Кнопка смыва Creavit Drop GP2002.06 капучино механическая, в стиле hi-tech
60622
4760 ₽
Комплект 3 в 1 инсталляция ESBANO FRAM + Подвесной унитаз WeltWasser Baarbach 004 GL-WT + кнопка черная матовая в современном стиле
Комплект 3 в 1 инсталляция ESBANO FRAM + Подвесной унитаз WeltWasser Baarbach 004 GL-WT + кнопка черная матовая в современном стиле
58910
28429 ₽
Комплект 3 в 1 инсталляция AlcaPlast + Унитаз Vincea Q-Line VT1-12 + черная кнопка в современном стиле
Комплект 3 в 1 инсталляция AlcaPlast + Унитаз Vincea Q-Line VT1-12 + черная кнопка в современном стиле
59637
36953 ₽
Комплект 3 в 1 инсталляция Tece Base K440925 + Подвесной унитаз Grossman GR-4413S с кнопкой смыва, в стиле hi-tech в стиле hi-tech
Комплект 3 в 1 инсталляция Tece Base K440925 + Подвесной унитаз Grossman GR-4413S с кнопкой смыва, в стиле hi-tech в стиле hi-tech
60372
36955 ₽
Система инсталляции для унитазов Tece Tecespring S955202 4 в 1 с кнопкой смыва черный матовый, 50.6x20x114.4 см, в стиле hi-tech
Система инсталляции для унитазов Tece Tecespring S955202 4 в 1 с кнопкой смыва черный матовый, 50.6x20x114.4 см, в стиле hi-tech
60966
22500 ₽
Комплект 3 в 1 инсталляция Geberit Duofix + Унитаз подвесной Berges Wasserhaus Gamma 081105 + кнопка белая в современном стиле
Комплект 3 в 1 инсталляция Geberit Duofix + Унитаз подвесной Berges Wasserhaus Gamma 081105 + кнопка белая в современном стиле
59696
36252 ₽
Комплект 3 в 1 инсталляция Geberit Duofix UP100 + Унитаз Vincea Q-Line VT1-12 + кнопка хром матовый в современном стиле
Комплект 3 в 1 инсталляция Geberit Duofix UP100 + Унитаз Vincea Q-Line VT1-12 + кнопка хром матовый в современном стиле
59680
39825 ₽
Комплект 3 в 1 инсталляция Logan H1067-1170 297674 + Унитаз подвесной Aquanet Cetus 287008 + кнопка хром в современном стиле
Комплект 3 в 1 инсталляция Logan H1067-1170 297674 + Унитаз подвесной Aquanet Cetus 287008 + кнопка хром в современном стиле
59901
34310 ₽
Комплект 3 в 1 инсталляция Logan H1067-1170 297674 + Унитаз подвесной Iddis Cloud CLORDSEi25 + кнопка хром в стиле hi-tech
Комплект 3 в 1 инсталляция Logan H1067-1170 297674 + Унитаз подвесной Iddis Cloud CLORDSEi25 + кнопка хром в стиле hi-tech
59826
30989 ₽
Комплект 3 в 1 инсталляция Logan H1067-1170 297674 + Унитаз подвесной Esbano Garcia ESUPGARCB + кнопка хром в современном стиле
Комплект 3 в 1 инсталляция Logan H1067-1170 297674 + Унитаз подвесной Esbano Garcia ESUPGARCB + кнопка хром в современном стиле
59876
37934 ₽
Комплект 3 в 1 инсталляция AlcaPlast + Унитаз Vincea Globo VT1-14MB + кнопка белая в современном стиле
Комплект 3 в 1 инсталляция AlcaPlast + Унитаз Vincea Globo VT1-14MB + кнопка белая в современном стиле
60100
41279 ₽
Комплект 3 в 1 инсталляция Logan H1067-1170 297674 + Унитаз подвесной Weltwasser WW Merzbach 004MT-GR + кнопка хром матовый в современном стиле
Комплект 3 в 1 инсталляция Logan H1067-1170 297674 + Унитаз подвесной Weltwasser WW Merzbach 004MT-GR + кнопка хром матовый в современном стиле
58673
31702 ₽
Кнопка смыва Geberit Sigma 20 черная механическая, в современном стиле
Кнопка смыва Geberit Sigma 20 черная механическая, в современном стиле
61009
14715 ₽
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