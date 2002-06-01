Инсталляции в сантехническом оснащении санузлов используются для создания скрытых монтажных блоков. К ним крепятся подвесные элементы, а в их число входят и некоторые составляющие самого сантехнического оборудования. В нашем интернет-магазине вы можете купить все для инсталляции в ванной комнате и уборной. Мы работаем с производителями, получившими признание пользователей по всему миру, а потому уверены в качестве, надежности и долговечности каждого товара в нашем каталоге. При этом мы обеспечиваем выгодные цены для розничных и оптовых покупателей.
Каталог инсталляций
Мы собрали максимально обширный ассортимент инсталляций и комплектующих для них. Свыше 3600 товарных позиций, которые полностью решают все запросы к инсталляционной конструкции и управлению ней. В каталоге собраны такие категории продукции:
- Для биде. Прочные и компактные модели конструкций, включающие элементы для подвода воды, а иногда и для отвода.
- Для душа. Более легкие версии, однако по размерам бывают разные. На них меньше нагрузка, но при этом функционал душевой секции может быть разным, поэтому и габариты инсталляций различаются, как и их конфигурация.
- Для писсуаров. Средние по размерам системы, т.к. настенные писсуары обычно небольшие и не очень тяжелые. В моделях также встроен подвод воды.
- Для раковин. Небольшие конструкции с подводом и отводом воды.
- Для унитазов. Самые крупные инсталляционные системы, в которых предусмотрено место для скрытого бачка, подвод и отвод воды.
- Комплекты с унитазом. Это готовые решения, максимально практичные.
- Бачки скрытого монтажа.
- Кнопки смыва.
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